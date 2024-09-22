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الراعي: في الحرب الجميع مغلوبون الجميع خاسرون أما الرابحون الوحيدون فهم تجار الأسلحة فليت المتحاربون يقفون أمام نفوسهم وأمام الله لرموا السلاح من أيديهم

Lebanon 24
22-09-2024 | 03:50
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