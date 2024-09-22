الراعي: دولة لبنانية مستقلة مستقرة قادرة على طي صفحة الانقسامات الداخلية والحروب لا تقوم الا بانتخاب رئيس للجمهورية يعيد لمجلس النواب صلاحياته التشريعية والمحاسبة ولمجلس الوزراء صلاحياته الدستورية

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