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الراعي: دولة لبنانية مستقلة مستقرة قادرة على طي صفحة الانقسامات الداخلية والحروب لا تقوم الا بانتخاب رئيس للجمهورية يعيد لمجلس النواب صلاحياته التشريعية والمحاسبة ولمجلس الوزراء صلاحياته الدستورية

Lebanon 24
22-09-2024 | 03:57
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