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الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض هدف مشبوه أطلق من الشرق ولا أنباء عن وقوع إصابات

Lebanon 24
22-09-2024 | 04:11
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