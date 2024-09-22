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البيت الأبيض: بايدن سيعلن قريبا عن إجراءات تنفيذية جديدة بشأن العنف المسلح في الولايات المتحدة

Lebanon 24
22-09-2024 | 04:54
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