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وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان على القطاع إلى 41431 شهيدا و95818 جريحا منذ 7 تشرين الأول

Lebanon 24
22-09-2024 | 06:42
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