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إصابة عشرات الطلاب بالاختناق بقنابل غاز أطلقها العدو على مدرستين للأونروا بمخيم الجلزون شمال رام الله (الجزيرة)

Lebanon 24
22-09-2024 | 08:19
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