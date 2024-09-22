نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم خلال تشييع الشهيد ابراهيم عقيل: كان قائدا للعمليات وأسس قوة الرضوان وهو شهيد القدس وفلسطين أرقى ميادين الجهاد

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