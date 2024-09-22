الشيخ نعيم قاسم: إسرائيل ارتبكت 3 جرائم حرب مؤلمة بالنسبة إلينا وهي تمثل أعلى درجات التوحش وقد استهدفت المدنيين والنساء والأطفال والصيدليات والبيوت

Lebanon 24