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الشيخ نعيم قاسم: إسرائيل ارتبكت 3 جرائم حرب مؤلمة بالنسبة إلينا وهي تمثل أعلى درجات التوحش وقد استهدفت المدنيين والنساء والأطفال والصيدليات والبيوت

Lebanon 24
22-09-2024 | 09:24
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