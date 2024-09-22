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الرئيس الإسرائيلي: حزب الله يهاجمنا يوميا ويدمر قرى وبلدات إسرائيلية ما أدى لإجلاء 100 ألف إسرائيلي عن منازلهم

Lebanon 24
22-09-2024 | 11:37
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