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رئيس الأركان الإسرائيلي: سنعيد مواطنينا في الشمال لديارهم وإذا لم يستوعب حزب الله ذلك فسيتلقى مزيدا من الضربات

Lebanon 24
22-09-2024 | 12:07
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