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رئيس الأركان الإسرائيلي: نحن نعمل على جبهات متعددة في غزة والشمال واليمن والعراق وإيران

Lebanon 24
22-09-2024 | 12:08
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