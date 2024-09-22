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رويترز نقلا عن إعلام إيراني: الحرس الثوري يعتقل 12 شخصا بتهمة التعاون مع إسرائيل والتخطيط لأعمال ضد أمن البلاد

Lebanon 24
22-09-2024 | 12:31
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