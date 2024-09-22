25
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
19
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
13
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الرئيس نجيب ميقاتي عبر "العربية FM": اتقدم من خادم الحرمين الشرفين وولي العهد والشعب السعودي لمناسبة العيد الوطني باحر التهاني واتمنى للوطن كل الخير
Lebanon 24
22-09-2024
|
13:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس نجيب ميقاتي عبر "العربية FM": التحديات تزداد وهذا ناجم عن الحرب العسكرية الامنية التي تشنها اسرائيل
Lebanon 24
الرئيس نجيب ميقاتي عبر "العربية FM": التحديات تزداد وهذا ناجم عن الحرب العسكرية الامنية التي تشنها اسرائيل
23/09/2024 00:56:43
23/09/2024 00:56:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": الرئيس نجيب ميقاتي تلقى اتصالا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
Lebanon 24
"لبنان 24": الرئيس نجيب ميقاتي تلقى اتصالا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
23/09/2024 00:56:43
23/09/2024 00:56:43
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس ادارة شركة "طيران الشرق الأوسط" محمد الحوت بعد لقائه الرئيس نجيب ميقاتي: المطار لم يتعرض لاي تهديد ومن المفترض ان يكون محايدا لانه لو كان لدينا اي تخوف من حصول ضربة او معلومات، فاننا لا نترك نصف عدد الطائرات في المطار بل كنا اخرجناهم
Lebanon 24
رئيس مجلس ادارة شركة "طيران الشرق الأوسط" محمد الحوت بعد لقائه الرئيس نجيب ميقاتي: المطار لم يتعرض لاي تهديد ومن المفترض ان يكون محايدا لانه لو كان لدينا اي تخوف من حصول ضربة او معلومات، فاننا لا نترك نصف عدد الطائرات في المطار بل كنا اخرجناهم
23/09/2024 00:56:43
23/09/2024 00:56:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الإيراني يقول إن تفجيرات لبنان "وصمة عار" للغرب الداعم لإسرائيل (العربية)
Lebanon 24
الرئيس الإيراني يقول إن تفجيرات لبنان "وصمة عار" للغرب الداعم لإسرائيل (العربية)
23/09/2024 00:56:43
23/09/2024 00:56:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ما حقيقة اختفاء طائرة تابعة لـ"طيران الشرق الأوسط" فوق قبرص؟
Lebanon 24
ما حقيقة اختفاء طائرة تابعة لـ"طيران الشرق الأوسط" فوق قبرص؟
10:31 | 2024-09-22
22/09/2024 10:31:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"أمر خطير بارز".. ماذا كشفت غارة الضاحية؟
Lebanon 24
"أمر خطير بارز".. ماذا كشفت غارة الضاحية؟
01:30 | 2024-09-22
22/09/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما كان يُخطّط له "إجتماع الضاحية".. موقع أميركي يكشف
Lebanon 24
هذا ما كان يُخطّط له "إجتماع الضاحية".. موقع أميركي يكشف
12:30 | 2024-09-22
22/09/2024 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل "تخيّر" حزب الله.. إقرأوا هذا التقرير!
Lebanon 24
إسرائيل "تخيّر" حزب الله.. إقرأوا هذا التقرير!
03:14 | 2024-09-22
22/09/2024 03:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" اتخذ "قراراً مهماً"
Lebanon 24
"حزب الله" اتخذ "قراراً مهماً"
01:45 | 2024-09-22
22/09/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
17:50 | 2024-09-22
قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت امرين شمال غرب نابلس
17:32 | 2024-09-22
"حزب الله" يعلن عن استشهاد أحد عناصره في بلدة عدلون
17:28 | 2024-09-22
قصف مدفعي إسرائيلي استهدف محيط دوار النابلسي جنوبي قطاع غزة
17:17 | 2024-09-22
الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي يقرون قانون الإنفاق المؤقت لمدة 3 أشهر لتجنب الإغلاق الحكومي الجزئي
17:10 | 2024-09-22
طائرات الاحتلال تشنّ غارة في محيط شارع شبير غرب كراج رفح في خانيونس
17:08 | 2024-09-22
وسائل إعلام العدو: الجيش الإسرائيلي لم يوضح ما إذا كان قد نجح في اعتراض الطائرة بدون طيار التي أُطلقت من العراق
فيديو
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
15:20 | 2024-09-20
23/09/2024 00:56:43
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من انفصالهما.. كارين رزق الله وفادي شربل معاً من جديد! (فيديو)
Lebanon 24
على الرغم من انفصالهما.. كارين رزق الله وفادي شربل معاً من جديد! (فيديو)
00:53 | 2024-09-18
23/09/2024 00:56:43
Lebanon 24
Lebanon 24
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
Lebanon 24
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
04:00 | 2024-09-14
23/09/2024 00:56:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24