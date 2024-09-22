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الرئيس نجيب ميقاتي عبر "العربية FM": التحديات تزداد وهذا ناجم عن الحرب العسكرية الامنية التي تشنها اسرائيل

Lebanon 24
22-09-2024 | 13:05
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