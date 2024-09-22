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ميقاتي: لبنان ملتزم بالقرار 1701 بكل مندرجاته وفي اتصالاتنا ندعو الامم المتحدة ومجلس الامن للوقوف مع الحق

Lebanon 24
22-09-2024 | 13:08
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