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ميقاتي: قتل المدنيين واستخدام التكنولوجيا لقتل المدنيين يشكل خرقا صارخاً للمواثيق الدولية

Lebanon 24
22-09-2024 | 13:09
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