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ميقاتي: الدور الاساسي في تطبيق القرار 1701 هو للجيش اللبناني في حين ان دور قوات اليونيفيل هو دور مساند

Lebanon 24
22-09-2024 | 13:10
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