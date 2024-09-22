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ميقاتي: حزب الله ممثل في الحكومة وان اقوم باتصالاتي ومشاوراتي مع اطياف المجتمع اللبناني للوصول الى السلام والاستقرار في لبنان وتجنيبه دخول الحرب

Lebanon 24
22-09-2024 | 13:11
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