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ميقاتي: طالبنا بعقد اجتماع لمجلس الأمن لبحث الهجوم الاسرائيلي على لبنان ولكن لم نلق اي جواب

Lebanon 24
22-09-2024 | 13:21
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