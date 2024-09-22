ميقاتي: اليوم هناك لجنة خماسية تبحث في موضوع رئاسة الجمهورية واتمنى في اسرع وقت ممكن ان يتم انتخاب رئيس للجمهورية ليلعب دوره في التواصل مع الاشقاء العرب

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