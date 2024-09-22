ميقاتي: قضية رياض سلامة موضوع قضائي بحت والمدعي العام التمييزي اكد ان الملف بين يديه قضائي وليس هناك من مؤامرة في الموضوع ولم تتدخل اي دولة في هذا الموضوع

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