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ميقاتي: علاقتي مع جميع الفرقاء ممتازة وانا اعتمد على الوسطية في مواقفي منذ دخولي عالم السياسة لان لبنان لا يستطيع ان يحكمه شخص واحد بل بالتواصل بين جميع الفرقاء

Lebanon 24
22-09-2024 | 13:29
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