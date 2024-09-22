ميقاتي: علاقتي مع جميع الفرقاء ممتازة وانا اعتمد على الوسطية في مواقفي منذ دخولي عالم السياسة لان لبنان لا يستطيع ان يحكمه شخص واحد بل بالتواصل بين جميع الفرقاء

Lebanon 24