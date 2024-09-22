"لبنان ٢٤": مجلس الوزراء يعقد جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم غد الاثنين في السرايا لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥

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