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سي إن إن عن مسؤول عسكري إسرائيلي سابق: خطة نتنياهو تهدف إلى جعل شمال قطاع غزة منطقة عسكرية مغلقة

Lebanon 24
22-09-2024 | 13:37
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