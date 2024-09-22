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وول ستريت جورنال: الجيش الإسرائيلي لم يجب عن أسئلة بشأن السماح لصحفيي الجزيرة بمواصلة التغطية في الضفة الغربية

Lebanon 24
22-09-2024 | 14:44
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