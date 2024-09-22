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وسائل إعلام إسرائيلة: أنباء عن أن الجيش يفحص إمكانية مقتل يحيى السنوار في غارة مؤخرا ومصادر في جهاز الدفاع تنفي تلك التقارير

Lebanon 24
22-09-2024 | 15:32
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