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الإيكونوميست عن مصادر عسكرية: إسرائيل تخطط لهجوم بري يشمل الاستيلاء على مناطق من بضعة أميال في عمق أراضي لبنان

Lebanon 24
22-09-2024 | 15:44
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