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إذاعة الجيش الإسرائيلي: المسيرة التي تم رصدها جنوب الجولان انطلقت من العراق وعبرت إلى إسرائيل من سوريا

Lebanon 24
22-09-2024 | 15:51
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