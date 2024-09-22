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وسائل إعلام العدو: الجيش الإسرائيلي لم يوضح ما إذا كان قد نجح في اعتراض الطائرة بدون طيار التي أُطلقت من العراق

Lebanon 24
22-09-2024 | 17:08
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