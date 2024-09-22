Advertisement

أخبار عاجلة

إعلام إسرائيلي: تقارير عن أكثر من 100 غارة على لبنان في وقت قصير جدا

Lebanon 24
22-09-2024 | 23:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: رصد إطلاق أكثر من 120 صواريخ من لبنان نحو الشمال
lebanon 24
23/09/2024 13:02:07 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: سلاح الجو شن 100 غارة جوية على مناطق جنوبي لبنان (العربية)
lebanon 24
23/09/2024 13:02:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: 4 طواقم إطفاء تعمل منذ أكثر من ساعتين على إخماد حرائق اندلعت إثر القصف القادم من لبنان
lebanon 24
23/09/2024 13:02:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: أكثر من 50 الف مستوطن في صفد وجوارها لجأوا الى الملاجئ بسبب صليات الصواريخ من لبنان
lebanon 24
23/09/2024 13:02:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:57 | 2024-09-23
05:47 | 2024-09-23
05:37 | 2024-09-23
05:28 | 2024-09-23
05:27 | 2024-09-23
05:25 | 2024-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24