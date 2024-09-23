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وسائل إعلام لبنانية: رسائل نصية أرسلت لهواتف اللبنانيين تحذرهم من "البقاء في أماكن وجود أسلحة حزب الله"

Lebanon 24
23-09-2024 | 02:22
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