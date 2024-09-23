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مولوي من دار الفتوى: الاعتداءات الاسرائيلية تزداد وتيرتها والوضع يزداد دقّة مما يتطلّب من جميع اللبنانيين العودة إلى لبنانيّتهم

Lebanon 24
23-09-2024 | 04:14
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مولوي: الاعتداءات الاسرائيلية تزداد وتيرتها والوضع يزداد دقّة مما يتطلّب من جميع اللبنانيين العودة إلى لبنانيّتهم
lebanon 24
23/09/2024 13:08:48 Lebanon 24 Lebanon 24
مولوي: كلّ الأجهزة موجودة إلى جانب اللبنانيين لتلبية مطالبهم ولا بدّ من التماسك في هذه الفترة و"الله يحمي لبنان"
lebanon 24
23/09/2024 13:08:48 Lebanon 24 Lebanon 24
مولوي: نحن جميعاً في جهوزية تامّة وعلينا أن نبقى متيقّظين باستمرار
lebanon 24
23/09/2024 13:08:48 Lebanon 24 Lebanon 24
مولوي: نحن جميعاً في جهوزية تامّة وعلينا أن نبقى متيقّظين باستمرار ومجلس الأمن المركزي سيُبقي اجتماعاته مفتوحة لمتابعة التطوّرات
lebanon 24
23/09/2024 13:08:48 Lebanon 24 Lebanon 24
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