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ميقاتي في مجلس الوزراء: نستكمل اليوم درس مشروع قانون الموازنة العامة على أمل الانتهاء منه لاحالته على مجلس النواب كما اتفقنا ضمن المهلة الدستورية

Lebanon 24
23-09-2024 | 05:01
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