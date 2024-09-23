ميقاتي: العدوان الاسرائيلي حرب ابادة ومخطط تدميري يهدف الى تدمير القرى والبلدات اللبنانية والقضاء على كل المساحات الخضراء وندعو الامم المتحدة ومجلس الامن والدول الفاعلة الى الوقوف مع الحق وردع العدوان

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