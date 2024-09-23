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ميقاتي: العدوان الاسرائيلي حرب ابادة ومخطط تدميري يهدف الى تدمير القرى والبلدات اللبنانية والقضاء على كل المساحات الخضراء وندعو الامم المتحدة ومجلس الامن والدول الفاعلة الى الوقوف مع الحق وردع العدوان

Lebanon 24
23-09-2024 | 05:03
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