انتهاء جلسة مجلس الوزراء في السرايا وجلسة ثانية مخصصة لبحث الوضع العام غدا عند الساعة 11 قبل الظهر ورئيس الحكومة دعا جميع الوزراء بمن فيهم المقاطعون للمشاركة

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