Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء انتقلوا إلى مقرّ إجتماع لجنة الطوارئ الحكومية للاطلاع على الخطة المستجدة التي تقوم بها اللجنة لمواكبة أوضاع الجنوب ومختلف المناطق اللبنانية

Lebanon 24
23-09-2024 | 06:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الإعلام زياد مكاري بعد جلسة مجلس الوزراء: رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أجرى إتصالات عاجلة بقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية واطلع منهم على ملابسات الانفجارات التي حصلت في عدد من المناطق اللبنانية على عدد من أجهزة الاتصال اللاسلكي Pagers ، مما أدى ال
lebanon 24
23/09/2024 16:06:13 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: مستمرون في اتخاذ كل الإجراءات المطلوبة في إطار خطّة الطوارئ الحكومية لمواجهة الظروف الصعية التي نمر بها وكل الاحتمالات التي قد تحصل
lebanon 24
23/09/2024 16:06:13 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الفرنسي هيرفي ماغرو بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: ناقشنا المستجدات وعبرنا عن قلقنا من الأوضاع الحالية التي تتجه نحو التصعيد ويجب التعاطي مع تداعيات ما حصل وانتظار ما سيحصل في الساعات المقبلة
lebanon 24
23/09/2024 16:06:13 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: لاتخاذ مجلس الامن الدولي موقفا حازما بوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان والحرب التكنولوجية التي تسببت بسقوط مئات الشهداء والاف الجرحى
lebanon 24
23/09/2024 16:06:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:02 | 2024-09-23
09:01 | 2024-09-23
08:54 | 2024-09-23
08:47 | 2024-09-23
08:38 | 2024-09-23
08:37 | 2024-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24