رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء انتقلوا إلى مقرّ إجتماع لجنة الطوارئ الحكومية للاطلاع على الخطة المستجدة التي تقوم بها اللجنة لمواكبة أوضاع الجنوب ومختلف المناطق اللبنانية

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