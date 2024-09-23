وزير الاعلام بعد جلسة مجلس الوزراء: إقرار مشروع موازنة العام 2025 كما الموافقة على مشروع مرسوم تعويض مؤقت لجميع الموظفين العاملين والمتقاعدين والعسكريين في الخدمة والمتقاعدين

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