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إذاعة الجيش الإسرائيلي: جرح 5 إسرائيليين إثر سقوط صواريخ في الجليل الغربي (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
23-09-2024 | 06:42
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