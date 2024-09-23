Advertisement

أخبار عاجلة

الطيران الإسرائيلي أغار على طريق تربط بلدة طورا ببلدة معركة في قضاء صور (الوكالة الوطنية)

Lebanon 24
23-09-2024 | 08:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على جبل بلدة طيردبا (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
23/09/2024 16:09:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على بلدة ديركيفا وشن 4 غارات على بلدة بني حيان (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
23/09/2024 16:09:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الطيران الاستطلاعي والمسّير الإسرائيلي يحلق بشكل مكثف فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
23/09/2024 16:09:22 Lebanon 24 Lebanon 24
رفع الانقاض التي اقفلت عددا من الطرقات الفرعية في بلدة طيرحرفا قضاء صور جراء القصف الإسرائيلي (الوكالة الوطنية للإعلام)
lebanon 24
23/09/2024 16:09:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:02 | 2024-09-23
09:01 | 2024-09-23
08:54 | 2024-09-23
08:47 | 2024-09-23
08:38 | 2024-09-23
08:37 | 2024-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24