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الأبيض: 274 شهيداً من بينهم 21 طفلاً وأكثر من ألف جريح في الغارات الإسرائيلية على لبنان

Lebanon 24
23-09-2024 | 10:33
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