الأبيض: وزارة الصحّة تتواصل مع البلاد الشقيقة والصديقة في ما يخصّ تقديم المساعدات من أدوية ومستلزمات ونحن بصدد رفع الجهوزيّة في حال توسّعت الإعتداءات

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