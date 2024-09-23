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البنتاغون: الإسرائيليون بعثوا لنا إشارات عن عزمهم شن عمليات في لبنان ولكن بدون توفير تفاصيل

Lebanon 24
23-09-2024 | 11:17
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