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وزير دفاع إسرائيل: نقوم بهدم ما تم بناؤه في حزب الله منذ 20 عاما (الجزيرة)

Lebanon 24
23-09-2024 | 12:34
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