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أ.ف.ب: إسرائيليون يسرعون الى الملاجىء بعد إطلاق صفارات الانذار في حيفا

Lebanon 24
23-09-2024 | 13:02
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