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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي: نهاجم أهدافا ونقوم بإعداد المراحل المقبلة (الجزيرة)

Lebanon 24
23-09-2024 | 13:06
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