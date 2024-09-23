Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية الأردني: إسرائيل تدفع المنطقة لهاوية حرب شاملة لأن المجتمع الدولي فشل في حماية قوانينه وقيمه

Lebanon 24
23-09-2024 | 13:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الأردني: إسرائيل تدفع المنطقة برمتها إلى هاوية حرب إقليمية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
23/09/2024 21:30:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: الوضع في المنطقة أصبح خطيرا وعلى المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات في هذا الشأن
lebanon 24
23/09/2024 21:30:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأردني: نتضامن مع لبنان وندين العدوان الإسرائيلي عليه ونؤكد ضرورة فرض الالتزام بقرار مجلس الأمن 1701
lebanon 24
23/09/2024 21:30:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية إيران: إسرائيل تريد إشعال حرب شاملة في المنطقة وستنال الرد على هجماتها في لبنان
lebanon 24
23/09/2024 21:30:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:19 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:12 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:11 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:28 | 2024-09-23
14:24 | 2024-09-23
14:23 | 2024-09-23
14:21 | 2024-09-23
14:19 | 2024-09-23
14:18 | 2024-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24