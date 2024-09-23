Advertisement

أخبار عاجلة

المتحدث باسم اليونيفيل لـ"الشرق": الموقف صعب للغاية ولا يمكننا التنبؤ بتداعياته

Lebanon 24
23-09-2024 | 13:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نائبة المتحدث باسم البنتاغون لـ"سكاي نيوز عربية": لا حل في جبهتي لبنان وغزة إلا بالطرق الدبلوماسية
lebanon 24
23/09/2024 23:45:35 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث العسكري باسم الحوثيين: دفاعاتنا الجوية أسقطت طائرة أميركية من نوع "إم كيو9" أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء صعدة
lebanon 24
23/09/2024 23:45:35 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية لـ"سكاي نيوز": لا نستطيع الكشف عن ما يجري في كواليس المفاوضات
lebanon 24
23/09/2024 23:45:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"اليونيفيل": نُعرب عن قلقنا البالغ على سلامة المدنيين في جنوب لبنان
lebanon 24
23/09/2024 23:45:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:39 | 2024-09-23
16:37 | 2024-09-23
16:31 | 2024-09-23
16:20 | 2024-09-23
16:18 | 2024-09-23
16:18 | 2024-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24