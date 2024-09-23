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رئيس الوزراء العراقي: ندعو لعقد اجتماع طارئ لقادة وفود الدول العربية المتواجدين في نيويورك والعمل لعقد قمة إسلامية لبحث تداعيات العدوان على لبنان

Lebanon 24
23-09-2024 | 11:40
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