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مصر تدعو مجلس الأمن للتدخل الفوري لوقف التصعيد الإسرائيلي بالمنطقة (الحدث)

Lebanon 24
23-09-2024 | 13:49
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