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الخارجية التركية: هجمات إسرائيل على لبنان مرحلة جديدة من محاولاتها لجر المنطقة بأسرها إلى الفوضى (سكاي نيوز)

Lebanon 24
23-09-2024 | 14:07
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